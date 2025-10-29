Capturan a presunto ladrón de bicicleta en San Andrés Cholula

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva permitió la captura de Jesús Ignacio “N.“, de 19 años de edad, como presunto responsable del robo a una vivienda en la colonia Gobernadores.

La detención se produjo durante recorridos de vigilancia, luego de que los elementos de seguridad recibieran una alerta a través del número de emergencia 911 sobre un hecho delictivo en la calle Carlos Betancourt.

Según los reportes oficiales, el detenido habría ingresado de manera ilegal a una residencia para sustraer una bicicleta.

Tras su aprehensión y a petición expresa del propietario de la vivienda, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación legal.

El gobierno municipal de Lupita Cuautle destacó que esta acción forma parte de la estrategia de seguridad “Contigo Construimos Seguridad”, que busca fortalecer la presencia policial en todo el territorio municipal como medida disuasiva contra actividades delictivas.

