Reflexionan en Congreso del Estado sobre la evolución de la justicia

El Congreso del Estado, través del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, llevó a cabo el conversatorio denominado “Reflexiones sobre la evolución de la justicia”, que tuvo como ponente a la especialista América Serrano García.

En su mensaje, el secretario general del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, destacó la presencia de integrantes de la Asociación de Abogados de Cholula, que encabeza Héctor Barlandas Loaiza, así como las aportaciones de especialistas en Derecho para fortalecer el marco jurídico del Estado.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a las y los integrantes de la Asociación, por sus contribuciones como profesionistas en este sector y para que la región de Cholula mantenga su grandeza.

