Presentan edición XV de El Buen Fin en Puebla; del 13 al 17 de noviembre

Fue presentada la edición número XV de “El Buen Fin”, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de este año, con el objetivo de generar una fuerte derrama económica y beneficiar a un mayor número de empresas.

Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla, dio a conocer que en esta edición se espera una derrama económica de aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos en el estado.

Participarán 6 mil 980 unidades económicas, entre zapaterías, tiendas departamentales, librerías, abarrotes, farmacias, tiendas de ropa, perfumerías y restaurantes, para incentivar a los poblanos a realizar compras.

“El Buen Fin” busca promover el registro formal de más empresas, la capacitación, la difusión de información oficial y garantizar beneficios reales para consumidores y comerciantes. A nivel nacional, se estima una derrama económica de 200 mil millones de pesos, superando los 163 mil millones registrados en 2024.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Puebla se encuentra entre los tres primeros lugares en el programa “Viernes Muy Mexicano”, lo que potencia el impacto de “El Buen Fin” en los consumidores y beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas, que incrementan sus ventas anuales entre 15 y 30 por ciento.

Cabe señalar que, en esta edición 2025, “El Buen Fin” contará por primera vez con la participación de la marca Hecho en México. Además, algunas unidades económicas ofrecerán descuentos de entre el 10 y el 30 por ciento en productos, así como compras a meses sin intereses con plazos de 6, 12 y 18 meses.

Editor: César A. García

