Sheinbaum crítica cancelación de rutas aéreas por parte de EU

El día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó respecto a la decisión del gobierno estadounidense de cancelar 13 rutas aéreas que conectaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) con aeropuertos de los Estados Unidos.

Este miércoles 29 de octubre, la titular del Poder Ejecutivo en México calificó de poco convincente la justificación de Washington para cancelar los vuelos, según ellos, debido a que están en contra de la reducción en el límite de operaciones en el AICM a 44 vuelos, así como el traslado de vuelos de carga al AIFA.

Según la mandataria mexicana, la razón por la cual se trasladaron vuelos al AIFA fue por motivos de seguridad, ya que el AICM estaba saturado, lo cual ponía en riesgo a los pasajeros. Asimismo, acusó que detrás de la decisión del gobierno estadounidense podría haber motivaciones políticas o empresariales, como la de favorecer ciertas aerolíneas.

“La decisión de llevar la carga al AIFA fue soberana y tiene que ver con protección civil. El AICM estaba saturado y ponía en riesgo a los pasajeros. Todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con el AIFA. No hay un solo reclamo”, aseveró Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Por otro lado, aseguró que esperará a que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reúna con el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, así como con su secretario de Transporte, para pedir explicaciones y ver si esta medida está fundamentada. Asegurando que México no es piñata de nadie y exigirá respeto.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

