Cuerpo de mujer en Barranca Honda estaría vinculado a grupo de carteristas

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, informó que el cuerpo de una mujer abandonado en la colonia Barranca Honda tenía un mensaje en el que la identifican como Paty R.M., relacionada con una denuncia por robo en transporte público.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal recordó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que confirme su identidad.

Pallares Miranda afirmó que en los registros de la policía municipal identificaron que el 15 de julio fue detenida por la policía estatal por robo a usuario de transporte público.

El hallazgo del cuerpo se hizo el 28 de octubre cerca de las 22:00 horas en camino a la Ex Hacienda de San Juan Tulcingo, cuando personas reportaron un bulto con forma humana en el colector pluvial.

Al lado del cadáver se encontró una cartulina en la que se advertía de la identidad de la víctima y sus presuntas actividades ilícitas.

De acuerdo con los reportes policiales, la mujer se dedicaba al robo en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), parte de un grupo conocido como “Las Rubín”, del cual era señalada como líder.

