Campesinos de Morelos cumplen tercer día de bloqueo en autopista Siglo XXI

Campesinos y productores de maíz y sorgo de la región del estado de Morelos cumplen este miércoles el tercer día de bloqueo en la autopista Siglo XXI. El grupo espera que hoy finalice el bloqueo tras presentar un pliego petitorio a autoridades estatales y federales.

Alrededor de 80 campesinos mantienen bloqueada la autopista en ambos sentidos, atravesando tractores. El martes, autoridades federales y estatales acudieron a la zona para escuchar sus demandas, por lo que este miércoles esperan una respuesta favorable para liberar la vía.

Los manifestantes señalaron que realizaron un exhorto a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que intervenga en la atención de sus exigencias. Reclaman un pago justo por la tonelada de maíz y sorgo, y advirtieron que continuarán con el bloqueo por tiempo indefinido si no se llega a un acuerdo.

Aunque reconocen que el bloqueo afecta a conductores varados con destino a Puebla, Morelos y Guerrero, lamentan el impacto en terceros, especialmente transportistas. Sin embargo, aseguraron que liberarán la carretera inmediatamente si reciben una respuesta adecuada.

“Ya estamos un poco cansados, pero no vamos a desistir en esta lucha, vamos a seguir aquí hasta que tengamos una respuesta favorable por parte de nuestro gobierno estatal y federal”, expresaron.

Cabe destacar que el bloqueo inició el lunes pasado y la autopista conecta a Puebla con Morelos, atravesando municipios como Atlixco, Santa Isabel Cholula y Atzitzihuacan.

Editor: César A. García

