Fuertes ráfagas de viento causan daños y dejan heridos en Puebla

Este miércoles, la capital poblana y los municipios de la zona conurbada amanecieron con fuertes ráfagas de viento que han causado algunos daños materiales, como la caída de espectaculares, ramas y techos, además de dejar cuatro personas lesionadas.

Durante las primeras horas del día, la señalética ubicada en Periférico Ecológico y la entrada a la lateral de la 14 Sur con sentido a la 11 Sur fue derribada por el viento, lo que obstruyó el carril de baja.

Además, algunas piezas de la exposición “Me Lleva la Huesuda”, ubicada junto a la Catedral en el Centro Histórico de Puebla, resultaron dañadas debido a las ráfagas de viento y fueron retiradas para su reparación.

En la zona del CENCH, un vehículo fue alcanzado por ramas caídas sin que sufriera daños materiales; asimismo, diversas lonas colocadas en puentes peatonales se desprendieron por la acción del viento.

Mientras tanto, en Atlixco, una lámina del techado del domo en la plaza cívica de la secundaria federal “Melchor Ocampo” cayó, causando lesiones a tres menores y un adulto que requirieron atención paramédica.

En otro incidente, en la Secundaria Técnica 45 en Coronango, un pino de 30 metros de alto se derrumbó al interior del plantel; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Se estima que en Puebla las ráfagas de viento tendrán durante el día velocidades sostenidas de 14 km/h, con posibles aumentos hasta de 30 km/h.

