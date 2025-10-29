Localizan cuerpo de presunta líder carterista en Xochimehuacan

El cuerpo sin vida de una mujer presuntamente vinculada con robos en transporte público fue encontrado dentro de una barranca en San Pablo Xochimehuacan, situación que encendió las alertas de las autoridades, quienes ya iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

La noche del martes, pobladores de la junta auxiliar reportaron al número de emergencias el hallazgo del cadáver en una barranca de la colonia San Cristóbal Tulcingo. Junto al cuerpo, las autoridades localizaron un mensaje de amenaza.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar y confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia. El mensaje identificaba a la víctima como “Paty Rubin”, señalándola como presunta líder de una banda dedicada al robo de celulares y carteras en el transporte público de la capital.

Por lo anterior, se presume que este homicidio podría ser un ajuste de cuentas. La Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

