Avala Congreso del Estado expedición de la Ley de Kilómetro Cero

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para expedir la Ley de Kilómetro Cero del Estado de Puebla, que tiene como propósito fomentar el consumo de productos de origen local, impulsar el desarrollo económico y procurar una economía de proximidad en el estado.

En su intervención, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez señaló que el nuevo ordenamiento legal es un concepto totalmente ligado a la economía de proximidad, como una estrategia que busca impulsar los mercados locales, reducir las distancias entre el productor y el consumidor, así como generar un círculo virtuoso donde la riqueza generada en una región permanezca en ella y beneficie a su propia gente.

Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado avaló el acuerdo que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la integración de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legal, que ejercerá funciones del 16 de marzo al 14 de septiembre de 2026, conformada por:

Presidente: Marcos Castro Martínez

Vicepresidenta: Elisa Limon Balderrabano

Vicepresidenta: Kathya Sánchez Rodríguez

Secretaria: Xel Arianna Hernández García

Secretario: Roberto Zataráin Leal

Prosecretario: Elpidio Díaz Escobar

Prosecretaria: Leonela Jazmín Martínez Ayala

De igual manera, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política con la propuesta para integrar a las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Floricel González Méndez a la Comisión Permanente, que trabajará del 16 de marzo al 14 de mayo de 2026.

Durante la sesión ordinaria, las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen para reformar y adicionar la Ley para el Acceso de las Mujeres, con el objetivo de incluir explícitamente el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las modalidades de violencia, y reconocer que ésta puede presentarse tanto en un solo acto como en una serie de conductas reiteradas que, en conjunto, generan daño.

Asimismo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de garantizar que las trabajadoras embarazadas puedan transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo, cuando el nacimiento ocurra antes de la fecha probable.

También se avaló el dictamen para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Integral Escolar con el objetivo de reconocer el acoso escolar cibernético, las agresiones psicológicas, así como la violencia física y verbal, definiéndolas en el ordenamiento legal.

En más del orden del día, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para adicionar la Ley de Educación del Estado, con el propósito de establecer el Apoyo Escolar Comunitario como una forma de participación social, consistente en la prestación voluntaria y gratuita de acompañamiento académico complementario a estudiantes de educación básica y media superior.

En su intervención, el diputado Elías Lozada Ortega externó su apoyo a favor del dictamen.

De igual manera, el Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar el primer párrafo del artículo 110 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que los concesionarios, los permisionarios y las empresas de redes de transporte tendrán en todo momento la obligación de capacitarse, así como de proporcionar a sus conductores la capacitación, adiestramiento y profesionalización necesaria para lograr que la prestación de los servicios a su cargo sea de manera eficaz, eficiente, segura, accesible, incluyente y con apego a las políticas de igualdad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos, en especial de aquellas personas que forman parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad.

En tribuna, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri señaló su apoyo al dictamen de las reformas a la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

En su momento, se aprobó el dictamen para reformar el párrafo primero del artículo 20 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con el objetivo de incorporar de manera expresa la promoción de estancias que integren animales de compañía y su uso terapéutico, garantizando condiciones de accesibilidad, inclusión, dignidad, bienestar animal y atención integral, en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala se pronunció a favor de las reformas.

Asimismo, el Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar y adicionar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, con la finalidad de reconocer expresamente las acciones de infraestructura social básica y mejoramiento de vivienda para su ejecución cuando se realicen en inmuebles de propiedad particular o comunitaria.

A favor del dictamen se pronunciaron las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez, Esther Martínez Romano y Azucena Rosas Tapia; en contra, las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara.

Finalmente, se aprobó el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla, con la finalidad de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, suscriba convenios que permitan mejorar la captación y distribución de recursos federales, especialmente los relacionados con el impuesto predial.

Te recomendamos: