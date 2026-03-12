Puebla capital, dispuesta a nutrir estudios del Cablebús

El subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, indicó que el Ayuntamiento de Puebla está dispuesto a nutrir los estudios técnicos del Cablebús para que se conecte con otros medios de transporte e infraestructura para mejorar la movilidad de la población como ciclovías y banquetas.

Durante su participación en la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla, el funcionario municipal consideró que un proyecto de este nivel debe de tener estudios técnicos necesarios para poder operar.

En este sentido, explicó que se debe de incluir número de viajes adecuados y costo-beneficio, lo cual dijo es probable que ya tenga el gobierno del estado, a los cuales todavía no tienen acceso.

Sin embargo, comentó que el municipio puede participar con este proyecto al construir infraestructura ciclista para hacerlo intermodal, seguridad vial, banquetas dignas y accesibilidad.

“Es un proyecto que debe estar vinculado con los otros modos de transporte y transporte público”, dijo.

Por lo anterior, pidió a los integrantes de la Comisión esperar la información que llegue, cuando la administración estatal pida los permisos correspondientes para realizar la obra y tener una propuesta.

Reiteró que todavía no tienen acceso a ninguno de los estudios que tiene el gobierno estatal para la implementación del proyecto en la ciudad.

