“Plan B” de reforma electoral divide posturas en el Congreso de Puebla

El “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum generó posturas encontradas en el Congreso de Puebla, ante el posible recorte de presupuesto y privilegios para los 32 Poderes Legislativos del país.

El proyecto, anunciado este jueves por la mandataria federal, busca homologar el presupuesto que reciben las y los diputados locales en México, al considerar excesivos los recursos que se destinan a sus funciones.

Al respecto, el legislador de Morena, Andrés Villegas Mendoza, afirmó que en el partido obradorista respaldarán la propuesta de la presidenta, ya que están a favor de la austeridad.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés, afirmó que, pese a la discrepancia que hubo a nivel federal, en Puebla no tendrán conflicto en apoyar la iniciativa que envíe la presidenta.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador de bancada, Marcos Castro Martínez, calificó como “populista” el Plan B de Claudia Sheinbaum.

Consideró que el fondo de la propuesta no debe ser el recorte de recursos, sino garantizar que partidos políticos y candidaturas no tengan vínculos con el crimen organizado.

En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara se pronunció por primero “leer las letras chiquitas” de la iniciativa presidencial.

Aunque no consideró negativo el espíritu de la propuesta, señaló que es necesario analizar si el recorte presupuestal afectaría la autonomía de los Poderes Legislativos.

De acuerdo con los datos presentados en la “Mañanera del Pueblo” de Palacio Nacional, cada uno de los 41 diputados y diputadas de Puebla cuesta 7.6 millones de pesos al año.

Pese al alto monto, el Congreso poblano se posiciona como el cuarto más barato del país, por debajo de Colima (5.1 mdp), Campeche (6.1 mdp) y Yucatán (6.2 mdp).

