Realizan obra pluvial en telesecundaria de Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó trabajos de infraestructura pluvial en la telesecundaria “Francisco Alatorre”, ubicada en la junta auxiliar de La Trinidad Sanctorum.

La obra fue realizada a través del programa “Obra Comunitaria” con una inversión superior a 126 mil pesos. La intervención servirá para mejorar las condiciones del plantel y canalizar el agua de lluvia para evitar acumulación en la cancha escolar.

En su mensaje, el edil reconoció la gestión de directivos, docentes y padres de familia para mejorar las condiciones de esta institución educativa.

El alcalde reiteró que su administración destina recursos al programa de “Obra Comunitaria” para atender necesidades prioritarias en las comunidades y fortalecer la infraestructura educativa del municipio.

Por su parte, Kendra Águila, delegada de la Secretaría de Bienestar estatal, señaló que este programa impulsado por el gobierno del estado, permite que la ciudadanía participe en la definición de las obras que se realizan en sus comunidades.

En representación del director del plantel, la maestra Edith Aranda Agucatitla agradeció el respaldo de las autoridades estatales y municipales para atender una necesidad que durante años afectó a la comunidad educativa.

Explicó que, en temporada de lluvias, el agua se acumulaba en la cancha del plantel, lo que impedía realizar actividades deportivas y escolares. Con esta obra, el agua pluvial ahora se canaliza hacia el exterior de la escuela y permite el uso adecuado del espacio.

