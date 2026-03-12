Gobierno de Puebla fortalece proyectos de mujeres rurales

Con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de las mujeres y brindarles herramientas para su independencia económica, en 2026 el Gobierno del Estado, a través del programa “Mujer Rural Emprendedora”, impulsó la transformación del campo al destinar 100 millones de pesos.

En este contexto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó reconocimientos a mujeres que durante 2025 formaron parte de las 2 mil 732 personas beneficiadas mediante 526 proyectos productivos; esta iniciativa llegó a 180 municipios, con una inversión de 50 millones de pesos.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, subrayó que las mujeres del sector primario cuentan con el respaldo del gobierno estatal; para ello, en 2026 se prevé impactar a más de 100 mil productoras a través de uno de los 14 programas que opera la dependencia estatal.

Como beneficiaria del programa y originaria del municipio de Santa Inés Ahuatempan, Miriam Ramírez de los Santos logró el equipamiento de su taller con maquinaria, hilos y tela, con lo que ahora es más eficiente en su labor. Además, fue ganadora del Premio Carmen Serdán 2025 en la categoría “Mujer Tejedora”.

Del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, la maestra mezcalera Anahi González Monfil pertenece a la quinta generación de productores y es la primera mujer en dedicarse a la elaboración del destilado. En su mensaje, destacó el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la tecnificación y la comercialización a través de las tiendas “Puebla Cinco de Mayo”.

Cabe señalar que, con capacitación, equipamiento y valor agregado, uno de cada dos proyectos es destinado a las mujeres del campo, de ahí que Puebla destaque por la participación activa de quienes trabajan en el sector agropecuario. Por ello, durante 2025 fueron apoyados 143 mil productores, de los cuales 58 mil fueron mujeres, cifra que representó el 41 por ciento.

