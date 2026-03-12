Proponen exámenes toxicológicos obligatorios a candidatos en Puebla

La diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado para exigir exámenes toxicológicos obligatorios a todos los candidatos en Puebla.

La propuesta plantea reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales para garantizar seguridad en las elecciones.

Además, coincide con el reciente llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier para que los partidos políticos eviten la postulación de perfiles vinculados a la delincuencia organizada.

La legisladora priista argumentó que existe una contradicción en el sistema actual, pues mientras a los elementos de seguridad y diversos servidores públicos se les exigen pruebas de control y confianza, los candidatos a cargos de elección popular carecen de filtros similares.

“Resulta contradictorio que quienes aspiran a tomar decisiones en la vida pública no estén al mismo nivel de escrutinio que un policía o un funcionario administrativo”, sentenció en tribuna.

Apuntó que el examen antidoping no es solo un tema de salud o hábitos personales, sino una herramienta de seguridad nacional y estatal.

En ese sentido, enfatizó que endurecer los requisitos de elegibilidad es fundamental para evitar que el crimen organizado financie o infiltre candidaturas.

Remarcó que el objetivo es que los aspirantes tengan un perfil íntegro y transparente, así como recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos democráticos.

“Debemos cerrar la puerta a la delincuencia organizada y garantizar que quienes aspiran a gobernar lo hagan con transparencia y respeto a la ley”, declaró Pozos Vergara.

La iniciativa, presentada este jueves durante sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y posible aprobación.

