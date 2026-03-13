No hay reportes de grupos delictivos en el mercado Morelos: SGG

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, señala que no tienen reporte de la presencia de grupos delictivos en el mercado Morelos y afirma que hay una mesa de trabajo que se instaló con los comerciantes, aunque su inconformidad es contra la Fiscalía de Puebla.

En entrevista, el funcionario municipal señaló que la presencia de una supuesta célula del crimen organizado ha quedado en rumores y trascendidos sin que haya una postura oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Rodríguez Álvarez reiteró que ni siquiera los comerciantes del centro de abasto popular han referido específicamente la presencia de estos grupos en el mercado.

Te puede interesar: Puebla capital, dispuesta a nutrir estudios del Cablebús

No obstante, mencionó que si hay alguna acción en la que puedan coadyuvar con las demás autoridades, lo harán.

Lo anterior tras la protesta de un grupo de comerciantes del mercado Morelos, quienes pidieron un alto a los operativos que se han llevado a cabo en la zona, ya que consideraron que por ello han disminuido sus ventas.

Hay que recordar que en inmediaciones de este lugar se han encontrado restos humanos en diversas ocasiones.

#Puebla 🗣️ El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, afirmó que no hay reportes de la presencia de grupos delictivos en el mercado Morelos; afirma que hay una mesa de trabajo con los comerciantes, aunque, dijo, su inconformidad es contra la Fiscalía de… pic.twitter.com/P5ImFUTWYM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: