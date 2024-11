Unificarán a todos los policías en Puebla capital: Fernando Rosales

En la capital poblana hay una fuerza de seguridad de hasta 20 mil elementos, entre los 2 mil 500 policías municipales, los 8 mil 500 estatales que han desplegado en la ciudad y hasta 10 mil que provienen de la Federación, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Fernando Rosales Solís.

Al asistir a la Comisión de Seguridad y Justicia, el funcionario municipal presentó la estrategia que llevarán a cabo en la capital del estado, la cual está conformada por 12 puntos, uno de ellos la coordinación interinstitucional para aprovechar que los tres órdenes de gobierno “son del mismo color”, lo cual dijo será benéfico.

Además, dijo a los regidores que con la participación de la iniciativa privada con la adhesión de sus cámaras al Deri, se cierra el círculo para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

Rosales Solís expuso que es necesario explicar la estrategia que van a implementar a cada uno de los elementos municipales, ya que consideró que en ocasiones al finalizar el trienio, los uniformados no entendieron lo que hicieron, por lo cual, al enseñarles los objetivos pueden pedir licencia e irse si no están de acuerdo con ello.

El secretario de la SSC adelantó que otra estrategia es unificar las funciones al interior de la policía municipal, para que cualquier elemento dé acompañamiento al ciudadano y no se rehúse al argumentar que no puede actuar debido a que está en un área o polígono que no le asignan o en el caso de los oficiales de tránsito no auxiliar a alguien porque no es su función.

Afirmó que uno de los planteamientos del presidente municipal José Chedraui Budib es que la ciudadanía identifiquen a un policía de la ciudad al que pueda recurrir, así sea en una junta auxiliar.

También mencionó que es necesario que todos estén capacitados en materia de género, pues tendría que ser parte de su formación inicial.

Asimismo, reprobó que se busque aumentar la cantidad de elementos si “todos actúan de la misma forma”.

Por otra parte, subrayó que los módulos de seguridad no son útiles y preferirán la presencia de los elementos en las calles y no en una caseta.

De la misma forma, indicó que habrá una reorganización en la dependencia para que las áreas tengan jefes directos y facilitar las acciones y respuestas.

Aunque los elementos municipales ganan entre 13 mil a 14 mil pesos, remarcó que es necesario homologar los salarios a 16 mil pesos como los policías estatales, para evitar que los uniformados se vayan al gobierno estatal por un mejor sueldo cuando el municipio los capacitó.

Mencionó que se enfocarán en el combate de seis delitos: robo de vehículo, robo de autopartes, robo a casa habitación, robo a negocio, a transeúnte y a transporte de público.

Más tres de manera coordinada con el gobierno estatal y federal como los homicidios, la extorsión y el secuestro.

Editor: Renato León Aranda

