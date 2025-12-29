Operativos “Puebla Segura” reducen 20% las multas por exceso de velocidad

Los operativos de “Puebla segura” en helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han disminuido 20 por ciento las multas por exceder los límites de velocidad y desde el aire han detectado los puntos de reunión de jóvenes que querían organizar arrancones y los han disuadido, indicó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante conferencia de prensa, el mandatario abundó que con los faros de luz de las aeronaves les permitió en la noche detectar dónde se reúnen los jóvenes, quienes al verlas prefirieron huir.

“La luz proyectó a dónde se estaban agrupando y se dispersaron; es una medida que inhibe este tipo de actos”, dijo.

Celebró que hayan disminuido las multas como se lo reportó la titular de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, ya que sostuvo que la intención no es recaudatoria, sino salvar vidas y evitar siniestros viales por exceso de velocidad o conducir en estado de ebriedad.

El mandatario explicó que los operativos en tierra son acompañados por los de aire, lo cual consideró importante porque entre los tres órdenes de gobierno han obtenido resultados en diferentes ámbitos al hacer de esta manera el despliegue.

