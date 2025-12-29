Topes de la Calzada Zaragoza serían retirados tras reordenamiento vial

Los topes de la Calzada Zaragoza probablemente se van a eliminar, ya que habrá un reordenamiento integral tras la implementación del proyecto del Paseo Olímpico, informó el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos.

En los últimos meses se colocaron topes frente al Congreso del Estado de Puebla, cuya altura ha provocado diversos daños a los vehículos que circulan en la zona, debido a la altura.

En su momento, el Ayuntamiento de Puebla se deslindó de su colocación y refirió que la administración municipal pasada fue la que autorizó las estructuras.

Por otra parte, Contreras de los Santos informó que se mantiene la revisión de los puentes atirantados construidos por el morenovallismo, pues se dejó 13 años sin darles mantenimiento.

Lo anterior ocasionó que se presenten deficiencias en la infraestructura, por lo que consultarán qué pueden realizar. El funcionario estatal recordó que los tirantes colocados en este tipo de infraestructura fueron para elevar su costo.

