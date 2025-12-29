Semáforos en la Atlixcáyotl podrían retrasar traslados hasta 45 minutos

El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, advirtió que si ponen un semáforo en cualquier punto de la Vía Atlixcáyotl, pueden retrasar el tiempo de traslado de la zona de Angelópolis al Circuito Juan Pablo II hasta en un periodo de 40 a 45 minutos.

Lo anterior al ser cuestionado sobre el estudio de Movilidad que lleva a cabo la Secretaría de Movilidad y Transporte en la zona, después de los diversos siniestros viales que se han registrado en la zona.

“Estamos en el análisis, se tiene que tomar una decisión muy objetiva”, expresó al compartir los primeros datos que les han arrojado el estudio.

Te puede interesar: Topes del Congreso de Puebla serían retirados tras reordenamiento vial

No obstante, insistió en que se va a continuar con la realización de “todos los estudios” para tomar las decisiones que sean las mejores para la ciudadanía.

En semanas pasadas, el funcionario estatal informó que la administración analizaba un posible rediseño de dicha vialidad, el cual podría incluir reductores de velocidad y otros dispositivos para inhibir el exceso de velocidad.

🗣️ "Si ponemos un semáforo a funcionar podemos retrasar el tiempo de traslado en 40 o 45 minutos" de la zona de Angelópolis a Circuito Juan Pablo II, indicó el coordinador de Gabinete José Luis Parra sobre lo estudios que realizan para un posible rediseño de la Vía Atlixcáyotl.… pic.twitter.com/u1cVMfbG1J — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 29, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: