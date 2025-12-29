Ataque armado deja un muerto y un herido en Xochimehuacan

Un hombre fallecido y otro en estado grave es el saldo de un ataque armado registrado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, Puebla. Autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche de este 29 de diciembre, en el fraccionamiento Santa Elena, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre dos hombres baleados. Paramédicos y policías acudieron de inmediato al lugar.

Pobladores de la colonia Santa Bárbara presenciaron el despliegue de las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona en busca de los agresores y brindaron atención inicial a las víctimas.

Uno de los afectados ya no presentaba signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado de urgencia a un hospital.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y personal forense iniciaron el proceso investigativo para esclarecer el móvil del crimen. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

Editor: César A. García

