Celia Bonaga promueve talleres de polvorón navideño en Puebla

Como parte del trabajo de gestión que impulsa la diputada Celia Bonaga Ruiz, a través de las jornadas “Diputada Cerca de Ti”, se llevaron a cabo talleres de elaboración de polvorón navideño en distintas colonias de la ciudad de Puebla, con el objetivo de activar la economía familiar durante la temporada decembrina.

Estas actividades se realizaron en las colonias y unidades habitacionales de La Margarita, Vicente Suárez, Ciudad Satélite y Lomas de San Jerónimo, donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos que les permitan contar con una alternativa para la generación de ingresos a corto plazo.

Con estas acciones, la diputada Celia Bonaga busca un acercamiento directo con las y los vecinos, escuchando sus necesidades y propuestas, las cuales serán canalizadas para su debida atención y gestión ante las instancias correspondientes.

La legisladora agradeció el valioso apoyo de Norma Jiménez, Dulce García, Jesy Mesinas y Juan Carlos Gómez, quienes brindaron todas las facilidades para la realización de los talleres. Resaltó que el trabajo en equipo y la creación de sinergias entre la ciudadanía, la iniciativa social y las instituciones son fundamentales para construir una mejor Puebla.

