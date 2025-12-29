Menores denuncian violencia familiar tras huir de su casa en Xochimehuacan

Dos menores de edad escaparon de su domicilio en San Pablo Xochimehuacan y denunciaron que su padre las mantenía encadenadas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso por presunta violencia familiar.

El reporte surgió en esa colonia, donde las jóvenes solicitaron ayuda al novio de una de ellas, a quien revelaron los abusos constantes de su padre Alfonso. El joven las llevó con familiares y autoridades locales.

Te puede interesar: Despojan a cuentahabiente de 55 mil pesos en la Calzada Zaragoza

Las víctimas, identificadas como Yosselin N., de 13 años, y Juquilita N., relataron que su padre las encadenaba diariamente con un grillete en el pie, restringiendo su movilidad incluso dentro del hogar.

Personal del DIF y de atención a víctimas brindó apoyo médico y psicológico a las menores, sin detectar heridas graves. La FGE ya investiga a Alfonso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Editor: César A. García

Te recomendamos: