Sergio Pérez confirma que Cadillac será su último equipo en la F1

Sergio Pérez confirmó que su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026 marcará el cierre de su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo; lo definió como el último proyecto de su carrera.

El piloto mexicano explicó que su incorporación al equipo debutante representa un desafío final y personal para asegurar un regreso exitoso, declaró en una entrevista con el medio Autorace.

“Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte, quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso”, expresó el piloto tapatío que estuvo sin correr durante un año.

Pérez destacó que ahora tiene margen para aportar experiencia y solicitar condiciones específicas dentro del equipo, a diferencia de etapas anteriores, lo que considera clave para acelerar su crecimiento.

“Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia“, resaltó el mexicano.

‘Checo’ espera sorprender en su primera temporada junto a Valtteri Bottas. “Queremos hacer crecer al equipo desde el día 1 y creo que podremos sorprender a mucha gente“, concluyó.

