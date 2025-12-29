Capturan a presuntos miembros del CDN por repartir juguetes en NL

Presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) fueron detenidos este domingo en la colonia Escamilla del municipio de Guadalupe, Nuevo León, cuando repartían juguetes bélicos con la leyenda CDN.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe informó que la detención ocurrió tras localizar un vehículo buscado por su presunta participación en dos ejecuciones.

Los agentes se percataron de cuatro hombres entregando los juguetes a niños; al intentar huir, fueron interceptados.

Les incautaron 144 dosis de hierba verde y seca con características de marihuana, un arma de fuego calibre .223, una calibre 9 mm, 120 cartuchos .223, 17 cartuchos 9 mm y ocho cajas de juguetes.

Los detenidos fueron identificados como Lander Alejandro “Tocino”, de 18 años; Erick “Flaco”, de 27 años; Bryan “Lucifer”, de 25 años, y Francisco Israel “Cañangas o Isra”, de 31 años.

Los cuatro son señalados por dos ejecuciones y disparos sin víctimas en diciembre; el Cártel del Noreste, escisión de Los Zetas, está relacionado con homicidios, narcotráfico y extorsión.

