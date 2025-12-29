Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 muertos y 98 heridos

El Tren Interoceánico de la línea Z se descarriló este domingo entre los poblados de Chivela y Nizanda en su ruta del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el accidente dejó 13 personas sin vida y 98 lesionados, 5 de ellos en estado grave, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Asimismo, confirmó que las personas heridas se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec, para su atención médica.

La Secretaría de la Marina (SEMAR) y autoridades del Corredor Interoceánico reportaron que viajaban a bordo 241 pasajeros y 9 integrantes de la tripulación.

Al lugar arribaron personal de emergencia, grupos de rescate y bomberos; pobladores aledaños y automovilistas auxiliaron a los afectados, quienes fueron trasladados a hospitales.

Personal del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec realizó maniobras en el sitio para extraer la máquina que cayó al fondo, mientras se espera el peritaje sobre las causas del descarrilamiento.

