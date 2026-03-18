Tonantzin Fernández aún no analiza reelección en 2027; prioriza seguridad

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, afirmó que por el momento no analiza la posibilidad de buscar la reelección en 2027.

En entrevista, la alcaldesa morenista subrayó que su prioridad actual es el fortalecimiento de los servicios básicos y la seguridad en el municipio.

Apuntó que, aunque los tiempos electorales se aproximan, su gestión está concentrada en atender las demandas ciudadanas que quedaron pendientes de administraciones pasadas.

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#Municipios🗣️ La alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, afirmó que por el momento no analiza buscar la reelección para el 2027, pues está centrada en el fortalecimiento de la seguridad y otros aspectos en su municipio.



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Precisó que el cambio de estrategia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues tras asumir el cargo, detectaron que el municipio operaba bajo un esquema de renta de patrullas, lo cual consideró ineficiente.

En ese sentido, la administración optó por la adquisición de unidades propias para garantizar una atención permanente y reducir costos a largo plazo.

Al ser cuestionada sobre el periodo 2027-2030, Tonantzin Fernández enfatizó que evaluará su participación cuando el calendario electoral lo marque.

“Cuando lleguen los tiempos, analizaremos la posibilidad“, puntualizó, reiterando que por ahora el enfoque es administrativo y no electoral.

A la par, descartó tener algún conflicto con la diputada local Nayeli Salvatori, quien manifestó su interés por la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula.

Editor: Renato León

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