Omar Muñoz entrega equipamiento a cuatro comedores escolares

Con el compromiso de fortalecer la educación y el bienestar de la niñez, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó equipamiento para comedores escolares en cuatro planteles educativos del municipio.

Esta acción beneficia directamente a 769 niñas y niños a través del programa de desayunos escolares en modalidad caliente, lo que garantiza mejores condiciones para su alimentación y desarrollo integral dentro de sus espacios educativos.

Acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, el presidente municipal destacó que su administración impulsa una política integral en materia educativa, con inversión en infraestructura, equipamiento y programas sociales.

Señaló que la educación es una herramienta que transforma vidas y abre oportunidades para el futuro de la niñez.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y de la presidenta del Sistema DIF Estatal, Ceci Arellano, quienes han contribuido con acciones coordinadas en favor de las familias de Cuautlancingo.

En su intervención, el delegado de la región 09, Rigoberto Ortiz Osorio, reconoció el trabajo conjunto con el municipio, así como la labor del Sistema DIF Municipal en favor de las familias.

Por su parte, Tere Alfaro subrayó que el fortalecimiento de los comedores escolares permite brindar atención de calidad a las niñas y niños al asegurar alimentos adecuados en espacios dignos.

Las escuelas beneficiadas son: Primaria Miguel Hidalgo, en Chautenco; Primaria Fuerte de Guadalupe; Primaria Cinco de Mayo, en San Lorenzo Almecatla; y Primaria Cadete Virgilio Uribe, en Sanctorum.

Estas acciones se realizaron con recursos del Programa de Obra Comunitaria, con inversión bipartita.

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