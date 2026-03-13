José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de un edificio en CDMX

El actor José Ángel Bichir fue trasladado de emergencia a un hospital de la CDMX tras presuntamente lanzarse desde el tercer piso de un edificio este viernes 13 de marzo, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el hijo del actor Odiseo Bichir fue localizado en la parte baja de un complejo de departamentos en la alcaldía Benito Juárez.

Los paramédicos que acudieron al lugar lo atendieron y diagnosticaron fractura de rostro y abdomen agudo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Según información difundida por el medio N+, en el sitio se encontraba su madre, quien habría identificado al actor ante las autoridades. Hasta el momento, la familia no ha emitido un posicionamiento público.

José Ángel Bichir inició su carrera con las películas “Matando Cabos” y “Morirse en domingo”, mientras que su debut en telenovelas ocurrió en “Aventuras en el tiempo”, donde compartió créditos con Belinda.

A lo largo de su trayectoria, también ha participado en producciones televisivas como “Tiempo final” y “Los simuladores”, además de proyectos como “Cachito de cielo” y “José José: El príncipe de la canción”.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida #Xola, en la colonia #Narvarte Poniente, de la alcaldía @BJAlcaldia, con manchas… pic.twitter.com/wONG6V7m73 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026

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