Convocan a torneo de golf en memoria de Manolo Lapuente en Club El Cristo

El Club de Golf El Cristo será la sede del 1er Torneo de Golf Pro-Am Lapuente, una competencia que se realizará el 7 y 8 de abril de 2026 en memoria de Manolo Lapuente, exfutbolista y director técnico mexicano.

El evento fue presentado oficialmente por el comité organizador como un espacio para celebrar la trayectoria del también referente del deporte nacional. La convocatoria está abierta para jugadores amateurs que deseen formar parte de esta primera edición, la cual reunirá a exfutbolistas, empresarios, profesionales del golf y figuras del deporte.

La modalidad de juego será Match Play A Go-Go, con dos equipos: Local y Visitante. Cada hoyo enfrentará a un foursome de cada bando, integrado por un profesional, una estrella invitada y dos amateurs.

“El inicio de una nueva tradición deportiva con causa”, describieron los organizadores sobre el torneo que busca consolidarse como una actividad anual.

El Club de Golf El Cristo, ubicado en Atlixco, albergará la jornada que contempla convivencia, competencia y homenaje. Durante la presentación, se informó que el torneo respaldará a las organizaciones Vifac y Amanc, lo que “reafirma su compromiso con la vida, la familia y la comunidad”.

Los organizadores extendieron la invitación a jugadores amateurs para inscribirse a través del sitio web https://elcristo.com.mx/torneomanololapuente/. “No te pierdas esta oportunidad de jugar con los mejores”, señala la convocatoria.

La expectativa para esta primera edición apunta a una experiencia que combina lo mejor del deporte con la intención de rendir tributo al legado de Lapuente en el fútbol mexicano.

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