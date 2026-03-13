André Richter es nombrado nuevo presidente de Audi México

A partir del 1 de abril de 2026, André Richter asumirá la presidencia ejecutiva de Audi México, con sede en San José Chiapa, Puebla, en relevo de Tarek Mashhour, quien concluye un ciclo de más de cinco años al frente de la armadora.

En paralelo, Selene Nascimento Soares ocupará la vicepresidencia de Recursos Humanos y Organización, en sustitución de Jacobo Issa. Ambos cambios forman parte de una reconfiguración organizacional y estratégica de la compañía en el país.

André Richter regresa a México después de una década, tras haber participado en la fase de construcción y arranque de la planta de San José Chiapa como director de Planeación. Su experiencia incluye la integración de proveedores, planificación productiva y procesos iniciales de operación.

Cuenta con un doctorado en ingeniería y una carrera internacional dentro del Grupo Audi en Alemania, México y China, donde recientemente se desempeñó como presidente de FAW-VW Tianjin Branch, liderando procesos de transformación y eficiencia operativa.

“Volver a México es reencontrarme con un proyecto al que le tengo un profundo aprecio. La planta de San José Chiapa es un referente de excelencia dentro del Grupo, un sitio donde la innovación, el compromiso y el talento convergen de manera ejemplar”, expresó Richter.

Selene Nascimento Soares, de origen brasileño, se integra como vicepresidenta de Recursos Humanos y Organización, convirtiéndose en la primera mujer en formar parte del Consejo Ejecutivo de la planta. Proviene de SEAT & CUPRA en Barcelona, donde se desempeñó como directora de Relaciones Laborales y lideró negociaciones colectivas en contextos de transformación industrial hacia la movilidad eléctrica.

“Es un privilegio unirme a Audi México como la primera mujer en la historia que integrará el Consejo Ejecutivo de la planta. Pondré a disposición de todas y todos los colaboradores mi experiencia dentro del Grupo Volkswagen para seguir impulsando una cultura organizativa sólida y humana”, señaló Nascimento Soares.

Tarek Mashhour cierra una etapa de más de cinco años en la presidencia ejecutiva, durante la cual contribuyó al desarrollo tecnológico, la estabilidad operativa y el impulso de la electrificación en la planta. Mashhour participó desde la fase de planificación y construcción de la fábrica hace más de una década.

“Ha sido un honor acompañar y ser parte del crecimiento de Audi en México. Trabajar junto a un equipo extraordinario que demuestra cada día su compromiso y talento es algo que llevaré siempre conmigo”, declaró.

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