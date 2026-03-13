Lupita Cuautle entrega ampliación de red de agua potable en San Rafael Comac

Con el objetivo de seguir fortaleciendo los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó la entrega de la ampliación de la red de agua potable en calles de la junta auxiliar de San Rafael Comac, beneficiando a más de mil habitantes de la comunidad.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que el acceso al agua potable es un servicio fundamental para el bienestar de las familias, por lo que su administración continúa impulsando obras que atienden necesidades prioritarias de la población.

Por su parte, Alejandra Zamora Martínez, secretaria de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, mencionó que la obra consistió en la instalación de 889 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad de cuatro pulgadas, así como la colocación de 117 tomas domiciliarias y dos cajas de registro con válvulas tipo compuerta, lo que permitirá mejorar el suministro y la operación del sistema hidráulico en la zona.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal sigue invirtiendo en infraestructura hidráulica y servicios básicos que contribuyen al desarrollo sustentable y al bienestar de las familias sanandreseñas.

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