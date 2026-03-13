Congreso de Puebla y UTIM firman convenio de colaboración

El objetivo de esta alianza es generar un vínculo entre las partes para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, mediante la colaboración de estancias y estadías, divulgación de proyectos, investigaciones conjuntas, visitas, intercambio de información, así como asesoría técnica en los campos afines y de interés de ambas instancias.

Durante el evento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, destacó el ímpetu y la iniciativa de las juventudes, pues este convenio nace del interés de generar oportunidades de desarrollo, formación y bienestar de quienes estudian o están por concluir su carrera.

Pável Gaspar resaltó la voluntad y el interés del rector de la UTIM, Sergio Valero Orea y de la titular del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM), Natalie Hoyos López, para construir esta alianza. De igual forma, enfatizó que cuentan con los Consejos Consultivos, el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, así como con las y los diputados.

En la firma de convenio participaron las diputadas María Soledad Amieva Zamora y Azucena Rosas Tapia, quienes refirmaron su compromiso institucional para trabajar en conjunto y abrir el Congreso del Estado para las y los jóvenes, a la par de fortalecer el proceso educativo y contar con un puente entre la academia y la vida pública.

Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Sergio Valero Orea, indicó que, a nivel estatal, se impulsa un proyecto que pone al centro a las y los estudiantes. En este sentido, una de las acciones fundamentales es mantener un acercamiento y trabajo colaborativo con instituciones estratégicas como el Congreso del Estado.

Expuso que desde la UTIM se realizan investigaciones de primer nivel, con una planta docente de investigadores y especialistas que desarrollan proyectos conjuntos con las y los estudiantes, por lo que la vinculación es de vital importancia.

Durante la firma de convenio estuvieron presentes Janet Cabrera García y Adolfo Iván Juárez Aguilar, abogada general y director de Vinculación de la UTIM, respectivamente, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera; Oscar Emilio Carranza León, director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas y Lucero Rosales Zacamo, directora de Servicios Legislativos.

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