Trailero es asesinado en la Amozoc-Perote al oponerse a robo

Dos presuntos asaltantes arrebataron la vida al conductor de un tráiler que se opuso al robo de su unidad durante las primeras horas de este viernes sobre la autopista Amozoc-Perote, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad que no pudieron hacer nada por la víctima.

El hecho se presentó a la altura de la caseta de Cuapiaxtla. La víctima fue identificada como Rafael “N”, de 53 años, originario de Veracruz, quien laboraba para Transportes Refrigerados ARA; él y su acompañante realizaron una pausa para descansar.

Una mujer de 51 años que lo acompañaba señaló que dos hombres tocaron con insistencia en la cabina y pidieron herramientas, presuntamente para arrancar su automóvil.

En ese instante, el conductor les creyó y abrió la puerta de la cabina, momento que los delincuentes aprovecharon para encañonarlo y exigirle que les entregara las llaves del tráiler. El hombre se negó y recibió un disparo.

La acompañante logró escapar y pedir ayuda, sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, Rafael ya había muerto en el interior de la cabina.

Al lugar llegaron elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo. Aunque se realizaron rondines para tratar de dar con los presuntos asesinos, no se logró su detención.

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