México reporta reducción del 26% en homicidios dolosos en Colima

Desde Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una conferencia matutina en la que se informaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, donde se registró una reducción anual del 26 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, al pasar de 2.3 en 2024 a 1.7 en 2025.

La mandataria federal destacó que estos resultados, junto con la disminución nacional del 44 por ciento en el mismo delito, demuestran que la honestidad y la atención a las causas sociales generan resultados tangibles.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados. Un gobierno que cree en su pueblo da resultados“, afirmó.

Sheinbaum contrastó las cifras actuales con administraciones anteriores: “Esto fue la guerra contra el narco, de Calderón: aumento de homicidios de 28.6 a 70.9 diarios. Este fue el resultado del gobierno de Peña: aumento de homicidios de 70.9 a 100.5. Y después, con el presidente López Obrador comienza a disminuir, se rompe la inercia de seguir subiendo, comienza a disminuir. Y nosotros hemos reducido, si tomamos en cuenta febrero del 2026, de 91.7 a 50.2″.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, precisó que el promedio diario de homicidios en Colima tuvo una disminución mensual del 25 por ciento entre noviembre de 2024 y febrero de 2026, al pasar de 2.87 a 2.14. En el municipio de Colima, la reducción es del 14 por ciento respecto a septiembre de 2024. Los delitos de alto impacto también mostraron una tendencia a la baja del 27 por ciento en el mismo periodo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se han desplegado 4 mil 452 elementos en Colima. Del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026, fueron detenidas 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de cuatro toneladas y media de droga, 262 armas de fuego y 4 mil 790 cartuchos. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la incidencia de este delito se redujo 12.1 por ciento, se abrieron 93 carpetas de investigación y se atendieron 24 casos de secuestro virtual.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de Segob, Rocío Bárcena Molina, detalló que en Colima se han realizado 351 reuniones de Mesas de Paz estatales y 690 regionales, con 362 acuerdos alcanzados. Se han brindado 39 mil 206 servicios, 26 mil 120 visitas casa por casa, instalado 24 Comités de Paz y 27 Ferias de Paz, y recuperado nueve espacios públicos. A través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se canjearon 58 armas de fuego y 305 juguetes bélicos.

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