Habrá fin de semana de cultura y deporte en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a turistas y visitantes a disfrutar este 14 y 15 de marzo de un fin de semana con actividades culturales, artesanales y deportivas.

Destaca el Downhill Urbano, donde ciclistas de todo el país descenderán desde el cerro de San Miguel hasta el zócalo. Ahí, los mejores riders desafiarán la velocidad en una competencia llena de emoción.

Además, habrá exposiciones de arte, talleres artesanales y la pasarela “Manos con Historia, manos que crean”.

Con estas actividades impulsadas por Ariadna Ayala, Atlixco fortalece el turismo y la economía local.

¡Este fin de semana vive la creatividad en el corazón de Atlixco! 🎨✨ Te invitamos a participar en nuestros talleres y actividades artesanales en Plaza de Armas.

💫 Ven con tu familia y sé parte de esta experiencia. pic.twitter.com/4pVoGxlXzY — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) March 10, 2026

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