Llaman a no bajar la guardia frente al sarampión en México

La Secretaría de Salud federal llamó a reforzar la vacunación a grupos prioritarios y mantener la vigilancia epidemiológica ante los casos de sarampión que hay en México.

El secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció que aún se registran casos de sarampión, por lo que pidió mantener las estrategias de vacunación.

Durante el encuentro, agradeció el trabajo de los estados y del personal médico, aunque advirtió que es necesario continuar con los esfuerzos para evitar nuevos contagios.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, pidió a las autoridades estatales no bajar la guardia frente al brote.

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El funcionario advirtió que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, por lo que incluso un solo caso debe detonar acciones inmediatas de control y prevención.

Como parte de la estrategia nacional, las autoridades sanitarias priorizan la vacunación en niñas y niños de seis meses a 12 años, así como en grupos de riesgo.

El objetivo es cortar la cadena de transmisión del virus mediante la inmunización oportuna y la coordinación entre autoridades federales y estatales de salud.

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Secretaría de Salud refuerza estrategia nacional para formar más médicos, contener el sarampión y proteger a las infancias



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