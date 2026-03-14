Captan a jabalí dentro de centro comercial en Alemania

El avistamiento de un jabalí dentro de un centro comercial en Berlín, Alemania, provocó daños materiales y movilizó a las autoridades locales.

De acuerdo con la policía, el mamífero ingresó a un centro comercial al sureste de la ciudad, tras romper una puerta de vidrio en la entrada principal.

Una vez dentro, avanzó hacia una tienda del establecimiento dedicada a artículos de bricolaje y decoración, lo que generó daños en el inmueble.

Tras recibir el reporte, la policía solicitó apoyo a especialistas del Zoológico de Berlín, quienes acudieron con equipo para controlar al animal.

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El equipo estaba integrado por cuidadores de fauna y una veterinaria, quienes llegaron con cerbatana, pistola anestesiante y escudos de madera.

Sin embargo, concluyeron que no era posible anestesiar al animal debido a la configuración del lugar, lo que implicaba riesgos dentro del mismo.

Ante esta situación, las autoridades decidieron construir un corredor con tablones de madera del comercio para guiar al animal hacia la salida.

Finalmente, el jabalí abandonó el centro comercial y regresó al bosque cercano, de donde se presume que provenía, según informó la policía local.

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