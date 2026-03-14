Trump afirma que EU tiene “munición ilimitada” para atacar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus fuerzas militares cuentan con “potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo” para continuar los ataques en Irán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que la campaña militar emprendida junto con Israel busca destruir por completo al régimen iraní en el ámbito militar y económico.

Asimismo, aseguró que las operaciones han debilitado significativamente a las fuerzas iraníes. “La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe”, afirmó en su mensaje.

El presidente republicano también sostuvo que varios líderes del régimen iraní han sido eliminados, al insistir en que su gobierno continuará la ofensiva militar hasta alcanzar sus objetivos.

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EU bombardea isla clave para el petróleo iraní

Más tarde, Donald Trump informó que el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos “más poderosos” en la historia reciente de Oriente Medio.

El magnate afirmó que todos los objetivos militares en la isla fueron “aniquilados por completo”, tras una operación ordenada directamente por su administración.

La isla de Kharg es considerada el principal centro de almacenamiento de petróleo de Irán, donde se exporta cerca del 90% del crudo que el país persa vende al mundo.

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