Trump insiste en que Sheinbaum “no debería rechazar” su ayuda contra cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, “no debería haber rechazado” su oferta de ayuda para combatir a los cárteles de la droga, al considerar que estas organizaciones “controlan México”.

Las declaraciones se produjeron antes de abordar el Air Force One, en respuesta a preguntas de la prensa. “No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México“, afirmó Trump.

Horas antes, el mandatario estadounidense había compartido en su red Truth Social un mensaje de un usuario que señalaba que Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones la propuesta de intervención estadounidense en territorio mexicano.

El republicano acompañó la publicación con un video de la conferencia de prensa del 9 de marzo, en el que la presidenta mexicana afirma haber declinado dicha oferta.

🇺🇸🗣️🇲🇽 Trump a Sheinbaum: "No debería rehusar mi ayuda para deshacerse de los cárteles" https://t.co/neHzQ34FJs pic.twitter.com/hv5NlFVdeQ — RT en Español (@ActualidadRT) March 13, 2026

Sheinbaum: soberanía no se negocia

En respuesta, durante un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Tecomán, Colima, Sheinbaum restó importancia a la publicación y atribuyó la postura de Trump a una posible falta de información.

“A lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía. Y esa no está en negociación“, sostuvo.

La mandataria cerró su intervención con un mensaje contundente: “¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Desde el plano internacional, Sheinbaum Pardo no fue invitada a la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Miami, donde Trump reunió a una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.

Te recomendamos: