Tinder apuesta por la IA para ‘matches’ más personalizados

La aplicación de citas Tinder anunció una importante actualización de su plataforma con la incorporación de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, orientadas a ofrecer recomendaciones más personalizadas y reducir la fatiga que genera deslizar perfiles sin lograr conexiones.

Las novedades fueron presentadas durante el primer evento global de producto de la compañía, Tinder Sparks, y se lanzó en Estados Unidos y Canadá la función piloto Chemistry, que utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones diarias de perfiles basadas en los intereses de los usuarios.

A través de preguntas y respuestas, además de funciones opcionales, la aplicación puede analizar patrones en las fotografías compartidas para identificar gustos, estilo de vida y personalidad.

“Tinder puede entender mejor tu personalidad, tu estilo y qué es lo que te importa para ofrecer ‘matches’ más relevantes”, explicó la compañía en un comunicado.

El sistema incorpora también Learning Mode, un motor de aprendizaje en tiempo real que adapta las sugerencias según la actividad del usuario dentro de la app, con el objetivo de mostrar perfiles más compatibles desde el primer momento.

Duolingo y los astros ayudarían a ligar

Tinder impulsará Tinder Connect, una iniciativa que permitirá integrar más aplicaciones al perfil, además de Spotify, los usuarios podrán incluir datos de plataformas como Duolingo para mostrar sus intereses y facilitar así el inicio de conversaciones.

La aplicación también rediseñará Music Mode para conectar a los usuarios a través de gustos musicales compartidos, e incorporará Astrology Mode, una herramienta que mostrará compatibilidad astrológica con base en el signo solar, lunar y ascendente.

Además, se añadirán funciones impulsadas por IA para mejorar la calidad de las fotografías subidas al perfil.

La compañía también reforzará sus herramientas de seguridad con mejoras en las funciones “¿Estás seguro?” y “¿Te molesta esto?”, que detectan mensajes inapropiados u ofensivos mediante modelos de lenguaje más avanzados capaces de analizar el contexto y el tono de las conversaciones.

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