Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento del guitarrista galés Phil Campbell, integrante histórico de la banda Motörhead, quien murió a los 64 años. La noticia fue confirmada este sábado por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según el mensaje familiar, Philip Anthony Campbell falleció la noche del viernes después de enfrentar una complicada situación médica que lo mantuvo en cuidados intensivos tras someterse a una cirugía mayor.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación”, señala el texto.

La familia destacó no solo su legado musical, sino también su calidad humana: “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo“.

Trayectoria en Motörhead y proyectos posteriores

Campbell se unió a Motörhead en 1984 y permaneció en la banda durante más de tres décadas, formando parte de la alineación clásica junto al vocalista y bajista Lemmy Kilmister y el baterista Mikkey Dee. Participó en la grabación de 16 álbumes de estudio y contribuyó a consolidar el sonido potente y agresivo que convirtió a la agrupación en una de las más influyentes del heavy metal.

Tras la muerte de Lemmy Kilmister en 2015 y la consecuente disolución de Motörhead, Campbell continuó activo con su proyecto Phil Campbell and the Bastard Sons, banda que formó junto a sus hijos y con la que lanzó en 2019 el álbum “Old Lions Still Roar”. La agrupación había programado una gira por Europa a inicios de 2026, pero fue cancelada por recomendación médica.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de condolencias de fans y músicos alrededor del mundo, que recordaron su talento, energía escénica y el importante legado que deja en la historia del heavy metal.

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