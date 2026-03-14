Comisión aprueban declarar el 17 de mayo como Día del Ejército de Oriente

En sesión de la Comisión de Cultura, que se llevó a cabo en el municipio de Hueyapan, se aprobó el proyecto de dictamen para declarar el 17 de mayo como el “Día del Benemérito Ejército de Oriente”, con el propósito de preservar la memoria histórica de quienes desempeñaron un papel importante en la defensa de la soberanía nacional ante la intervención francesa, en uno de los episodios más relevantes ocurridos en territorio poblano; así como reconocer el valor, la disciplina y la lealtad de quienes lo integraron.

Durante su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura, reconoció el trabajo de la diputada Elisa Limon Balderrabano por promover esta iniciativa, que permite reconocer un hecho histórico y la valentía de los pueblos originarios para defender nuestra soberanía.

Por otra parte, las y los diputados que integran la Comisión de Cultura avalaron el proyecto de dictamen por el que se declara “Benemérito Heroico del Estado de Puebla al coronel Manuel Molina”, por su participación en 112 combates contra las fuerzas imperialistas y por ser el primer combatiente del Ejército de Oriente.

En su participación, la diputada Esther Martínez Romano subrayó que reconocer a Manuel Molina no solo es un acto de memoria, sino también un acto de justicia histórica y de reconocimiento a un líder indígena que participó activamente en la defensa de la nación durante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, como fue la lucha contra la intervención francesa. Señaló que esto demuestra que la defensa de la patria también fue protagonizada por comunidades indígenas y por mujeres serranas.

Asimismo, la Comisión de Cultura aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar, armonizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia cultural.

En su intervención, la diputada Esther Martínez Romano señaló que el dictamen representa un paso importante para actualizar y fortalecer la Ley de Cultura del Estado de Puebla, armonizándola con la legislación nacional y con los principios constitucionales que reconocen el derecho de todas las personas al acceso y disfrute de la cultura.

Por su parte, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero respaldó el dictamen para fortalecer la cultura en la entidad y solicitó reforzar el uso del lenguaje incluyente en la Ley.

Finalmente, la Comisión de Cultura, que preside la diputada Azucena Rosas Tapia, entregó reconocimientos a bordadoras destacadas del municipio de Hueyapan. Durante esta entrega, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña destacó la importancia de que las y los diputados salgan a territorio para acercar la labor legislativa a la población y mantener un contacto permanente con la ciudadanía.

Durante la sesión se contó con la presencia del presidente municipal de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, así como de mujeres bordadoras de la región que han dedicado su vida a preservar y difundir su labor artesanal

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