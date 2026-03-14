Laboratorio SLED de la BUAP impulsa desarrollo electrónico

En la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la BUAP, el Laboratorio SLED se ha consolidado como un espacio de innovación donde confluyen estudiantes de licenciatura y posgrado para desarrollar proyectos de implementación electrónica con aplicaciones en diversos campos, desde la industria automotriz hasta el monitoreo ambiental.

El coordinador del laboratorio, maestro Nicolás Quiroz Hernández, explicó que en este espacio se trabaja en el desarrollo y la implementación de la electrónica. “Los desarrollos que se han llevado en el laboratorio SLED, varios de ellos están en procesos de patente“, señaló. Entre los proyectos destacados mencionó tarjetas para pruebas de impacto automotriz, monitorización de variables ambientales y aplicaciones para internet de las cosas.

El laboratorio ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales; Quiroz recordó que estudiantes de la facultad, en colaboración con la Facultad de Computación, ganaron el primer lugar en la Copa Intel. En 2019 obtuvieron el primer lugar en la FEPRO con una tarjeta para protocolos automotrices CAN. En 2024, el proyecto Grace también alcanzó el primer lugar, y el proyecto Signavoz obtuvo medalla de oro en un evento internacional en Argentina.

El coordinador destacó la colaboración interdisciplinaria: “Lo que se desarrolla en cuestión del hardware requiere también de software. Alumnos de la Facultad de Computación colaboran acá y ellos nos ayudan mayormente con el software, y alumnos de la facultad nos ayudan mayormente con el hardware”.

Quiroz invitó a los jóvenes a cursar la Licenciatura en Ingeniería en Electrónica, recientemente actualizada, donde podrán involucrarse en áreas como el diseño de circuitos integrados, tanto analógicos como digitales, y semiconductores. “Aquí hacemos desarrollos que colaboran a resolver problemáticas del mundo real”, concluyó.

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