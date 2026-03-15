“Black Strat” de Pink Floyd se convierte en la guitarra más cara de la historia

La legendaria guitarra “Black Strat” del músico británico David Gilmour, integrante de Pink Floyd, alcanzó un precio récord de 14.55 millones de dólares en una subasta organizada por la casa Christie’s.

La venta superó ampliamente el anterior récord de 6.01 millones de dólares pagados en 2020 por la Martin D-18E que Kurt Cobain utilizó en el programa “MTV Unplugged”. La puja se prolongó durante 21 minutos, según informó la portavoz de la casa de subastas, Angela Montefinise.

La casa de subastas había estimado que la guitarra alcanzaría un precio de entre 2 y 4 millones de dólares, por lo que el resultado final superó el triple de la cifra más alta prevista.

El instrumento, una Fender Stratocaster negra, fue adquirido por el empresario estadounidense Jim Irsay en una subasta previa de Christie’s en 2019 por poco más de 5 millones de dólares. Irsay, fallecido el año pasado, era conocido por su afición a la música y por haber reunido una extensa colección de objetos de la cultura popular, incluyendo instrumentos de Paul McCartney y Bob Dylan.

In 2019, David Gilmour told us why he was selling "The Black Strat," which just sold at auction for a record-breaking $14.55 million, making it the most expensive guitar ever sold.



🎸https://t.co/lUIbIgMx8A pic.twitter.com/CBvl6Aq2au — Rolling Stone (@RollingStone) March 13, 2026

Gilmour compró la Stratocaster en 1970 en la tienda Manny’s Music, en el centro de Manhattan, después de que todos los miembros de Pink Floyd sufrieran el robo de su equipo durante una gira por Estados Unidos.

La guitarra se convirtió en su favorita y la utilizó en grabaciones y numerosas actuaciones entre 1972 y 1983, periodo en el que la banda publicó álbumes fundamentales como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” y “The Wall”.

A lo largo de los años, el instrumento fue objeto de múltiples modificaciones, incluyendo cambios de mástil, ajustes en las pastillas y alteraciones en la electrónica.

En la misma subasta, la Fender Mustang de 1966 que Kurt Cobain utilizó en el videoclip de “Smells Like Teen Spirit” se vendió por 6.9 millones de dólares, y la guitarra “Tiger” de Jerry Garcia, líder de The Grateful Dead, alcanzó los 11.56 millones de dólares.

Te recomendamos: