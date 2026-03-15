En Irán, abandonan 3.2 millones de personas sus hogares por guerra

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que entre 600 mil y un millón de hogares iraníes se encuentran actualmente desplazados dentro de su propio país como consecuencia del conflicto en curso contra Estados Unidos e Israel, lo que representa hasta 3.2 millones de personas, según evaluaciones preliminares.

La mayoría de ellos huye de Teherán y otras grandes zonas urbanas hacia el norte del país y áreas rurales en busca de seguridad, y se prevé que la cifra continúe aumentando mientras persistan las hostilidades.

Además de las personas que han tenido que abandonar los lugares que habitaban, UNICEF reportó que desde el inicio del conflicto armado han sido asesinados más de 200 niños.

🔴 URGENTE. Hasta 3,2 millones de iraníes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Estados Unidos e Israel https://t.co/EWgpBQmjJY — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 12, 2026

Ayaki Ito, directora de Apoyo de Emergencias y Programas de ACNUR y coordinadora de Respuesta Transregional a los Refugiados para la Emergencia en Oriente Medio, señaló que las familias refugiadas alojadas en Irán, en su mayoría de origen afgano, resultan especialmente vulnerables debido a su ya precaria situación y sus limitadas redes de apoyo.

Las familias están abandonando las zonas afectadas en medio del aumento de la inseguridad y el acceso limitado a servicios esenciales.

ACNUR trabaja con las autoridades nacionales y socios para evaluar los requisitos emergentes y fortalecer la preparación ante el aumento de los movimientos poblacionales.

La organización subrayó la urgente necesidad de proteger a los civiles, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas a quienes buscan seguridad, en línea con las obligaciones internacionales.

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