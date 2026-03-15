ISSSTEP sólo atenderá urgencias y hospitalización el lunes 16 de marzo

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) informó que este lunes 16 de marzo se mantendrá la atención médica únicamente en los servicios de urgencias y hospitalización.

Las unidades médicas de la capital poblana, Clínica 1, Clínica 2 y Hospital de Especialidades, así como las 33 unidades de medicina familiar ubicadas en el interior del estado, suspenderán actividades en consulta externa y servicios administrativos.

El ISSSTEP precisó que las consultas programadas y los trámites administrativos en oficinas centrales y en el interior del estado se reanudarán en sus horarios habituales el martes 17 de marzo.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, reiteró su compromiso de asegurar atención médica para los trabajadores al servicio del estado y sus familias.

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