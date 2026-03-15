Poblanas participan en clase masiva de karate para defensa personal

Como parte de una iniciativa que fortalece la seguridad, la confianza y la organización comunitaria de las participantes, cientos de poblanas participaron en una clase masiva de karate do, enfocada en la defensa personal, organizada por el Gobierno del Estado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En congruencia con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de promover el deporte como herramientas para construir paz, bienestar y justicia social en Puebla, durante la jornada, encabezada por la Secretaría de las Mujeres, su titular Yadira Lira Navarro se formó una red simbólica de apoyo, integrada por niñas, jóvenes y adultas.

“Nuestra mejor defensa es estar unidas”, afirmó la secretaria al tiempo de reiterar que las poblanas no están solas y cuentan con un gobierno comprometido con su seguridad y bienestar.

Posteriormente, la secretaria dirigió el calentamiento de la clase y explicó que el karate es una disciplina originaria de Japón que fortalece la mente, el espíritu y la confianza en sí misma.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miriam Aquino Mena, mencionó que el deporte es una política de Estado para impulsa salud y superación personal. Señaló que en Puebla las mujeres tienen fuerza, voz y futuro y subrayó que cuando una mujer se fortalece también avanzan su familia, su comunidad y el estado.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya administración fomenta políticas públicas que abren camino a la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos.

La actividad contó con la asistencia de la representante de la Secretaría de las Mujeres federal, Leonila Parra, quien resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia de prevención de las violencias y construcción del tejido social. En el evento también estuvieron presentes representantes de dependencias estatales, del Sistema Estatal DIF, diputadas locales, integrantes de los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán, así como deportistas y especialistas que promovieron el aprendizaje de técnicas básicas de defensa personal.

Entre las participantes, Sofía Celada, vecina de la colonia Las Palmas en Puebla capital, expresó su reconocimiento por la realización de estas actividades que les enseña a defenderse y fortalecen su seguridad. Por su parte, Cecilia Flores destacó que este tipo de iniciativas les permite aprender, sentirse libres y empoderadas.

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