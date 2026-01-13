“¿Estás muerto?”; se populariza app para personas solitarias en China

Una aplicación china llamada “¿Estás muerto?” o “死了么” en chino, se ha situado entre las más descargadas de pago en el país. La aplicación, disponible solo para iOS y con un costo de 8 yuanes (poco más de 20 pesos mexicanos), permite a los usuarios designar un contacto de emergencia y realizar un registro diario de actividad.

El sistema requiere que el usuario realice un registro diario. Si no se registra actividad durante dos días consecutivos, la aplicación envía un aviso por correo electrónico al contacto designado el tercer día para que verifique la situación de la persona. Su difusión coincide con un crecimiento sostenido de hogares unipersonales en China, impulsado por el envejecimiento de la población, la movilidad laboral y el retraso en la formación de familias.

Según datos del Ministerio de Asuntos Civiles chino, más de 92 millones de personas viven solas, una cifra que estudios como el del Instituto de Investigación Beike proyectan que podría alcanzar entre 150 y 200 millones para 2030.

La aplicación ha generado reacciones en redes sociales a partir de su viralización, con usuarios que consideran que un nombre menos explícito ofrecería mayor consuelo psicológico. Otros cuestionan su eficacia, ya que depende exclusivamente del registro manual diario y del correo electrónico, y señalan que el aviso podría llegar demasiado tarde en caso de una emergencia real.

El diseño de la aplicación es minimalista, con sólo dos funciones operativas: el registro diario y el envío de notificaciones por correo electrónico. Recientemente el equipo desarrollador aclaró que la simplicidad es una decisión consciente, permitiendo su uso para personas de todas las edades.

En Asia Oriental, cada vez se habla más acerca de la “muerte en soledad” (kodokushi), fenómeno documentado desde hace años en países como Japón, Corea del Sur y China; el fenómeno ocurre tanto entre personas mayores como entre jóvenes, muchas veces con los cadáveres siendo descubiertos después de días del fallecimiento en sus hogares. Por tales motivos, ahora se hacen la pregunta: “¿Estás muerto?“.

