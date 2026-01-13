Caen seis integrantes del ‘Tren de Aragua’ en CDMX

Seis integrantes de la organización criminal conocida como “Tren de Aragua” fueron detenidos en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Las autoridades vinculan a los detenidos con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Entre los arrestados se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada por las autoridades como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas. También fungía como enlace con un grupo delictivo local.

Otro detenido es Bryan “N”, señalado como operador financiero de la organización. Sus funciones incluían facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal. Contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

García Harfuch señaló que las detenciones se lograron mediante trabajos de inteligencia e investigación. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El secretario federal destacó que los detenidos están vinculados con actividades delictivas que forman parte de líneas de investigación abiertas por las autoridades involucradas en la operación.

