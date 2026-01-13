Santuario recibe a 640 tortugas aseguradas en aeropuerto de Tijuana

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó el traslado aéreo de 640 tortugas del género Kinosternon desde Baja California hacia una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Los ejemplares fueron asegurados el pasado 12 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Tras el operativo en el que se aseguraron 770 tortugas, la Profepa activó un plan para garantizar la atención veterinaria de los ejemplares sobrevivientes con apoyo del Zoológico “Parque del Niño” en Ensenada, Baja California.

El traslado aéreo de 640 ejemplares se realizó el 24 de diciembre, gracias a la colaboración de la aerolínea Aeroméxico y a la coordinación entre las oficinas de Profepa en Baja California y Tabasco.

Según los reportes técnicos más recientes, los ejemplares reubicados en Tabasco muestran condiciones estables y una adaptación progresiva al nuevo entorno. Algunas hembras presentan signos de preparación para anidar, lo que indica un estado general positivo.

Tabasco fue seleccionado por contar con condiciones climáticas, infraestructura y experiencia técnica adecuadas para la atención de esta especie.

La Profepa mantiene un seguimiento permanente tanto a los ejemplares trasladados a Tabasco como a los que permanecen en Baja California, y continúa colaborando con las autoridades competentes para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes. La dependencia reiteró que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye una grave amenaza para la biodiversidad del país.

